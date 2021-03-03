نفت سفارة فرنسا بالجزائر نفيا قاطعا تصريحات "كاذبة" نسبت للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون تزعم أنه أكد "مشاركة" الجزائر في تدخل عسكري في إطار مجموعة الـ 5 ساحل، مرحبا "بإعادة التزامها السياسي" في هذه المنطقة.

وجاء في بيان للسفارة الفرنسية نشر اليوم الأربعاء إن "سفارة فرنسا تنفي نفيا قاطعا المعلومات الخاطئة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تصريحات نسبت لرئيس الجمهورية الفرنسية"، مبرزا أن "الرئيس ماكرون لم يؤكد البتة، خلال ندوة رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة الـ 5 ساحل، أن الجزائر التزمت بالمشاركة في تدخل عسكري في إطار هذه القوة".

وذكرت السفارة أن رئيس الجمهورية الفرنسية قد "رحب بالالتزام السياسي للجزائر عقب انعقاد اجتماع متابعة اتفاق الجزائر بكيدال يوم 11 فبراير" وهو اجتماع شارك فيه جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية.