أوقفت مصالح الأمن لدائرة أمن تمالوس شخصا يبلغ من العمر 47 سنة يمارس الشعوذة وترويج المخدرات، قام بتدنيس وإتلاف مصاحف.

واستنادا إلى خلية الصحافة والإعلام لأمن سكيكدة فإن المشتبه فيه تم توقيفه إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها نشاط مشبوه لشخص يحوز على طلاسم ومواد يستعملها للسحر والشعوذة داخل منزله وترويج المخدرات.

مصالح الأمن بعد ترصدها لتحركات المشتبه فيه تمكنت من توقيفه على مستوى حي محمد رهواج بمدينة تمالوس.

وعثر بحوزته على 6 طلاسم تحمل عبارات سحر وشعوذة كما عثر بداخل منزله على مصحفين شريفين مدنسين متلفين إضافة إلى عدد معتبر من الطلاسم ومواد وأدوات تستعمل في الشعوذة، كما عثر على كمية من المخدرات وأقراص مؤثرة عقليا.

ويضيف مصدر الشرطة إنه قد أنجز ضد المشتبه فيه ملفان قضائيان وتم تقديمه اليوم الأربعاء أمام النيابة المختصة أين صدر في حقه أمر بالإيداع في الحبس.