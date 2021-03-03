تواصل تشكيلة شباب بلوزداد تحضيراتها تحسبا لمواجهة الهلال السوداني و خاض الفريق صباح اليوم حصة تدريبية بملعب 5 جويلية.

مرّان اليوم شهد التحاق كل من ﭬاسمي ، كوكبو ، خالي و غانم، بالإضافة إلى الثنائي العائد من الإصابة بلحول و ثابتي عقب تلقيهما الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية. فيما غاب حسين سالمي الذي يخضع للعلاج بسبب إصابة على مستوى العضلة المقربة ، وفق الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك.

يشار إلى أن نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها وفد الشباب العائد من تنزانيا من طرف معهد "باستور" جاءت كلها سلبية.