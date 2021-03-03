بسبب عدم اهتمام الكثيرات بشعرهن، والاكتفاء فقط باستخدام الشامبو، والذي يكون في أحيان كثيرة غير مناسب ومضر، فضلا عن استخدام الحرارة المتمثلة في مجفف الشعر والمكواة، كل ذلك يؤدى إلى تقصف الشعر وسقوط فيبدو ضعيفا وخفيفا، وحل تلك الأزمة لدى الكثير من الفتيات يتمثل في زيادة شعرهن عن طريق "الإكستنشن" أو وصلات الشعر، ولكن وصلات الشعر لها أضرار كثيرة يجب أن تعرفينها.

وتتمثل أضرار الشعر المستعار ، فضلا عن كيفية اختيار الإكستنشن المناسب.

كيفية اختيار الإكستنشن

1- اختيار لون إكستنشن مناسب للون البشرة، فلا يجب أن تكون سيدة سمراء تضع إكستنشن أش بلوند.

2- اختيار لون إكستنشن يناسب لون الشعر وليس العكس.

3- أفضل إكستنشن هو الأومبريه وهو الغامق من أعلى وفاتح من أسفل الشعر.

4- الحفاظ على جذور الشعر بطبيعتها.

5- صبغة الشعر بألوان صبغة وليس "بيتشج".

أضرار الأكستنشن:

1- الإكستنشن يسقط الشعر بسبب الغراء السيئ.

2- وصلات الشعر بـ"الكلبس" أكثر ضررا من " الدبل فيس".

3- وزن أقل شطورة 170 غراما ويعلق بـ3 كلبسات حين تبقيها من 4 إلى 5 ساعات كافيين تصنع فراغا في فروة الرأس مكان الكلبس.

4- الدبل فيس أكثر صحيا، وذلك لأن كل خصلة وزنها 4 غرامات، ولو بقت في شعر المرأة شهرين لن يحدث اختلاف.

5- وصلات الشعر بالحلقات دمار للشعر، لأنها تعقده وتتسبب في سقوطه.

6- لذلك إذا لزم استخدام الإكستنشن فيفضل الدبل فيس المستورد.