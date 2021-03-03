قال وزير داخلية فرنسا جيرار دارمانين، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده وافقت رسميا على المطالب بحظر نشاط الحركة اليمينية المتطرفة " Generation Identitaire " نضال جيل من أجل الهوية.

وأضاف الوزير، في تغريدة على "تويتر" اليوم: "تم حل رابطةGeneration Identitaire، هذا الصباح بقرار من الحكومة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وكما جاء في القرار، تروج هذه المنظمة للتمييز والكراهية والعنف". وشدد الوزير، على أن التناقض الواضح بين الأهداف المعلنة للمنظمة (الترويج للتقاليد الإقليمية والفرنسية والأوروبية)، وبين تصرفاتها على أرض الواقع، التي تتضمن نشر الكراهية، والدعوة إلى التمييز ضد ممثلي بعض الأعراق والمذاهب الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمة "بتصوير الهجرة والإسلام على أنهما تهديدان يجب على الفرنسيين محاربتهما"، كما أنها "تخلط بين مفاهيم"المسلمين"، وبين "المهاجرين" و"القتلة" و"الإرهابيين"، بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى فرنسا.