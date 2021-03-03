تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس عن المباراة القادمة لفريقه أمام تونجيت السنغالي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات الخاصة برابطة أبطال إفريقيا.

وقال قبل شد بعثة ممثل الجزائر رحالها إلى السنغال:" كل التنقلات إلى إفريقيا صعبة ليس فقط هذه المواجهة، تعادلنا في اللقاء الأول أمام الزمالك وعدنا بنقطة مهمة، ثم فرض علينا التعادل أمام الترجي بملعبنا، بالنسبة لي هي كذلك نقطة ثمينة".

وأردف:" لم تكن لدينا معلومات كافية عن المنافس لكن مؤخرا استطعنا جمع البعض منها وسنلعب أمام منافس محترم، تحدثنا مع اللاعبين عقب النتيجة السلبية المسجلة في البطولة مؤخرا ، رفعنا من معنوياتهم وطلبنا منهم العودة بالنقاط الثلاث إلى الجزائر".

وختم :" ثلاث نقاط في السنغال ستعزز من حظوظنا في بلوغ الدور القادم من المنافسة الإفريقية وسيسمح لنا بتسيير باقي المواجهات في أريحية".