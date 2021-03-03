أكد مجمع "سيفيتال" اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار زيوت المائدة بالسوق الوطنية مؤخرا راجع إلى عوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها.

وحسب بيان للمجمع فإن "الالتهاب غير المسبوق الذي شهدته أسعار المواد الأولية في السوق العالمية" الذي تزامن مع انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار كان أهم العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار وطنيا، إضافة إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية، النقل، التعبئة والتغليف.

وأضاف نفس البيان أن تداعيات هذه الظاهرة لم تقتصر على الزيوت فحسب، بل مست عدة مواد أخرى، من بينها العجائن الغذائية والحليب.

وأكد المجمع المملوك لرجل الأعمال يسعد ربراب أنه يبذل قصارى جهده من أجل إبقاء أسعار منتجه عند مستوى معقول رغم "الخسائر المعتبرة" التي يتكبدها –وفق البيان-.

وطمأنت "سيفيتال" المواطنين حول وفرة منتجاتها عبر كل أنحاء التراب الوطني، مضيفة أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لتفادي أي تذبذب في تزويد السوق الوطنية خاصة مع اقتراب شهر رمضان.