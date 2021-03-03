يستمر عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الانخفاض، و هذا حسب الحصيلة المقدمة، اليوم الاربعاء، من طرف وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات، حيث تم تسجيل 136 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 175 إصابة مؤكدة في الحصيلة السابقة.

و بهذا يرتفع العدد اللإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى 113.593 حالة.

كما تم تسجيل استقرار في عدد الوفيات اليومية بسبب الفيروس و ذلك بتسجيل 5 وفيات جديدة خلال نفس الفترة، مقابل 4 وفيات في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر إلى 2996 وفاة.

وأضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن 290 مريضا تماثلوا للشفاء.

ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس إلى 87.524 شخصا.