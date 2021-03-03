عثرت، عصر اليوم، مصالح الإنقاذ مرفوقة برجال الدرك، على جثة الطفل " إسلام ناجي " ، داخل بركة تجمع بها مياه قذرة ،بمحيط مسكنه العائلي بحوش نائي في وادي العلايق، بعد بحث عنه دام لما يزيد عن اليومين.

و أفادت معلومات " الخبر "، أن الضحية المصاب بمرض التوحد و البالغ من العمر 9 سنوات، اختفى عن أنظار عائلته، حيث قامت والدته بالبحث في كل مكان، عنه لتجده غارقا في بركة بالجوار، أين قامت بإخطار عناصر الإنفاذ، لانتشاله جثة هامدة من وسط المياه.

و في السياق، لا تزال عملية البحث جارية عن التلميذة، المفقودة منذ الخميس الماضي بموزاية.