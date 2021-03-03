انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون محاولات اختزال ما وصفتها بـ"ثورة 22 فيفري 2019" في الطابع السياسي فقط، مضيفة أن المسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات أهمية جوهرية لأنها هي التي تحدد طبيعة الأنظمة في كل بلدان العالم.

وخلال ندوة صحفية نشطتها، اليوم الأربعاء، أكدت حنون أنها لاحظت يوم 22 فيفري بمناسبة ذكرى اندلاع "الثورة" الثانية أن المسائل الاقتصادية والاجتماعية غير مطروحة، مضيفة أنه تم تغييبها داخل المسيرات من خلال حملة تقودها أصوات داخل السلطة وخارجها، داخل التراب الوطني وخارجه، لإبقاء المسار الثوري حصريا ذو طابع سياسي، رغم أن الأوضاع الاجتماعية ازدادت تفاقما منذ سنة 2019.

وأضافت حنون أن الملايين الذين انتفضوا في 2019، خرجوا ضد النظام من أجل رحيله لكن كل مواطن وضع في ذلك الهدف، المضمون الخاص به.

ورسمت الأمينة العامة لحزب العمال صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي انهار –حسبها- منذ مارس 2020 نتيجة ما خلّفه الحجر على القدرة الشرائية والحقوق بالنسبة لفئات واسعة توقفت نشاطاتها، مضيفة أنه حتى الرفع الجزئي للحجر لم يترتب عنه عودة حقيقية للنشاط التجاري والاقتصادي بسبب "التقهقر في القدرة الشرائية والضيق الاجتماعي والمعاناة والبؤس".

من جهة أخرى، أكدت نفس المتحدثة أن حزبها سجل تحركات متزايدة من قبل "حكومات إمبريالية" من أجل إنقاذ النظام، ومن قبل أطراف أخرى جزائرية من خارج الوطن تحاول تحويل وتغيير طبيعة المسار الثوري وحتى خوصصته خدمة لمشروع سياسي رجعي.

وأضافت حنون "حزب العمال يحذر من النداءات التي أطلقها أشخاص يسعون لفصل البرامج والإيديولوجيات عن الثورة ليس فقط كونها تعيدنا لنظام الحزب الواحد ولكن أيضا لتوجيهنا نحو تيار ديني أخطر لأنه الأكثر معاداة للديمقراطية".

وجددت حنون التذكير أن "حزب العمال يكافح منذ تأسيسه من أجل الديمقراطية الحقيقية التي تعني إرجاع الكلمة للشعب ليمارس سيادته بالكامل عبر جمعية تأسيسية وطنية سيدة تقوم بإعادة البناء الوطني السياسي المؤسساتي الدستوري وتكرس القطيعة مع النظام".