ستقوم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق باستحداث سلطة ضبط المادة والمعلومة التاريخية، حسب تصريح للأمين العام للوزارة، العيد ربيقة، اليوم الأربعاء من بلدية عين مليلة بولاية أم البواقي.

وقال ربيقة في تصريح للصحافة على هامش زيارته لولاية أم البواقي للإشراف على الاحتفالات الرسمية لإحياء الذكرى 64 لاستشهاد العربي بن مهيدي (1923-1957) بمسقط رأس الشهيد بدوار الكواهي بعين مليلة: "مثلما توجد بالجزائر سلطة لضبط قطاع السمعي البصري سنستحدث سلطة لضبط المادة والمعلومة التاريخية من أجل توحيد الرؤى وضبط الأبحاث التاريخية".

وأضاف الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق أنه "تم اعتماد وسائل وتقنيات حديثة بالقطاع من أجل إيصال رسالة الشهداء وصيانة الذاكرة الوطنية صورا كانت أو وثائق أو أحداث بهدف تبليغها".

وفي رده على سؤال حول تاريخ عرض الفيلم الجاري إنجازه حول شخصية العربي بن مهيدي، أوضح أن عرضه "سيكون في غضون السنة الجارية 2021" بعد أن تم، حسبه، "رفع التحفظات عن هذا العمل".

وأعطى بعد ذلك ربيقة إشارة انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثالث الذي تحتضنه ولاية أم البواقي حول الشهيد محمد العربي بن مهيدي والذي اختير له شعار "التاريخ والذاكرة، هوية وانتماء".