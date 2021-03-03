حددت السلطات الولائية بالمدية تاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري لتوزيع أكثر من ألف وحدة من السكنات الاجتماعية ببلدية البرواقية، التي أثار تاخر توزيعها العديد من الاحتجاجات في أوساط المواطنين، الذين اضطروا في اليومين الأخيرين الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الدائرة، لتحسيس السلطات الولائية بمعاناتهم من أزمة السكن وطول الانتظار رغم استكمال لجنة الدائرة منذ مدة لعملها في إعداد قائمة المستفيدين المقترحين.

وقد أثار قرار السلطات الولائية، ممثلة في جهيد موس والي المدية، الكثير من الإرتياح في أوساط المواطنين، وفي إطار الاستعداد لضمان السير الحسن لهذه العملية و الإفراج عن قائمة المقترحين للاستفادة من الحصة السكنية، قامت اليوم اللجنة الولائية للأمن بزيارة ميدانية ومعاينة للقاعة المتعددة الرياضات التي تم اختيارها كموقع لاستقبال المواطنين لإيداع طعونهم، بعد نشر وتعليق القائمة الإسمية للمقترحين من الاستفادة، قصد توفير الشروط الضرورية واللازمة للمواطنين.

كما قامت اللجنة بمعاينة لأهم المواقع التي تم تعيينها والتي سيتم فيها نشر وتعليق القائمة الاسمية.