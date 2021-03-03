كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم الأربعاء في بيان توضيحي، أن الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب، الموسعة لتشمل إطارات من الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد اجتمعت عقب الإشاعات المتداولة والمخاوف التي أعرب عنها طلاب الطب بشأن إصلاح الدراسات في الطب.



وقال الوزير "عقب الإشاعات المتداولة والمخاوف التي أعرب عنها طلاب الطب بشأن إصلاح الدراسات في الطب ، اجتمعت الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب، الموسعة لتشمل إطارات من الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".



وأكد الوزير أن هذا الإصلاح الجاري القيام به حاليا ، والذي شرع فيه منذ 3 سنوات ، يتواصل حاليا من خلال العمل البيداغوجي على البرامج ومناهج التدريس وتقييم السنوات الثلاث (03) (السنة الرابعة والخامسة والسادسة طب) ، وعند انتهاء الطور الثاني ، سيتم اٌلإبقاء على التربص الداخلي لمدة سنة، وفقا للتنظيم الجاري العمل به، و في نهاية السنة السابعة (7) سيتم منح الدكتوراه في الطب ، وليس هناك أي تغيير في مدة التكوين.



وقال الوزير أنه بخصوص المستقبل، وللحفاظ على الاعتراف الدولي بشهادة الدكتوراه في الطب، والبقاء في مستوى المعايير الدولية ، هناك تفكير جاري القيام به.