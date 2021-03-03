أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في" هجوم إرهابي محتمل" بسلاح أبيض، في السويد، الأربعاء. ووقع الحادث بعد منتصف الظهر في مدينة فيتلاندا السويدية الجنوبية.

وأفادت وكالة فرانس برس أن الضباط أطلقوا النار وأصابوا المهاجم المشتبه به في ساقه. وقد تم نقله إلى المسشتفى لتقلي العلاج.

وأفادت تقارير محلية بأن الجاني رجل في العشرينات من العمر.

ووصف وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج الهجوم بـ "المروع". وقال "أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة. هذه أحداث مروعة وأفكاري تذهب إلى الضحايا وأقاربهم".

وكانت الشرطة قد أعلنت أولا التعامل مع الحادثة على أنه "محاولة قتل"، لكنها غيرته لاحقا إلى "جريمة إرهابية محتملة"، حسب مصادر محلية.

وفي السنوات الماضية تعرضت السويد لهجومين إرهابيين أحدهما عملية انتحارية في عام 2010 نفذها رجل بوسط ستوكهولم، قُتل ولكن أصيب المارة بجروح طفيفة.

في أفريل 2017، قام طالب لجوء أوزبكي بدهس المارة في ستوكهولم بشاحنة مسروقة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وفي 2 جوان 2018 ، حُكم عليه بالسجن المؤبد.