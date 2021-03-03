كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), عن تسليم شارات 2021 لفائدة 22 حكما دوليا أثناء حفل أقيم اليوم الأربعاء على مستوى مقر الفاف بدالي إبراهيم (الجزائر العاصمة), وذلك تحت إشراف رئيس الاتحادية خير الدين زطشي.



واستلم هذه الشارات أثناء الحفل 18 حكما لكرة القدم (9 حكام رئيسيين و9 حكام مساعدين) وحكمين في كرة القدم الشاطئية وحكمين في كرة القدم داخل القاعات.



وفي تدخله, أشاد رئيس الفاف بعمل إطارات اللجنة الفيدرالية للحكام وما تقوم به من جهود متواصلة من اجل تطوير قدرات ومهارات الكوادر التحكيمية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير ادائهم سواء في البطولة الوطنية أو خلال المنافسات الدولية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها في ظل تفشي جائحة كورونا, مؤكدا ان الاتحادية ستكون دائما داعمة لكل هذه الجهود عبر توجيه الهيئة الفدرالية وتوفير الامكانيات المثالية لتطوير عمل الكوادر التحكيمية, حسب بيان للهيئة الذي نشر في موقعها الرسمي.



ولم يفوت رئيس الفاف الفرصة لتوجيه بعض التوجيهات والملاحظات للحكام لاسيما تلك المتعلقة بقانون اللعبة مطالبا إياهم بتطبيقها على أرض الميدان.



وفي حديثه, أعرب رئيس الفاف عن أسفه لحادثة الاعتداء التي تعرض لها الحكم بهلول خلال إدارته مباراة وفاق المسيلة أمام نجم بن عكنون، وبدورهم, طرح الحكام والحاكمات انشغا لاتهم ومشاكلهم على رئيس الفاف.



