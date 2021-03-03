توفي مساء اليوم الاربعاء على اثر مرض عضال، الحاج واليش امحمد عن عمر ناهز 84سنة، وهو من اقدم و اشهر الخبازين على مستوى ولاية المدية، ويعود تاريخ ممارسته لحرفة صناعة الخبز الى فترة الستينيات، ورغم ظهور العديد من ممارسي مادة الخبز، الا ان خبز الحاج واليش ظل محافظا على مكانته في اوساط زبائنه من مواطني مدينة البرواقية وحتى من مدن اخرى الذين يقصدون محله الواقع بوسط المدينة لاقتناء خبزه.



وقد نجح عمي امحمد في ان ينقل اسرار صناعة الخبز الى ابناءه بما فيها صناعة الحلويات التقليدية الممثلة اساسا في قلب اللوز الذي حمل ذاع صيته لذوقه وجودته، حتى صار بمرور السنوات حاملا لاسمه واشتهر لدى عامة الناس بقلب اللوز واليش، وقد اثار رحيله الكثير من الاسى والحزن في اوساط سكان البرواقية الذين يشهدون له بالطيبة و الكرم والتواضع، داعين المولى عزوجل ان يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة.

للتذكير جنازة الفقيد ستشيع ظهر الخميس بمقبرة الشرفة بالبرواقية.