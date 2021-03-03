تسبب حادث انقلاب شاحنة ذات مقطورة محملة بالوقود ببلدية تاملوكة (قالمة) في تسرب 14 ألف لتر من الوقود دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية.



واستنادا لذات المصدر، فإن الشاحنة كانت محملة ب27 ألف لتر من الوقود، حيث مكن تدخل فرق الحماية المدنية من استرجاع 13 ألف لتر من محتويات الصهريج، مشيرا إلى أن الحادث كان مسرحا له الطريق الولائي رقم 123 بمخرج قرية "تمرسطين" التابعة إقليميا لبلدية تاملوكة (60 كلم غرب قالمة).



و أفاد المصدر بأن وحدات الحماية المدنية قامت بتأمين المكان إلى غاية نهاية عملية التدخل مشيرا إلى أن الحادث تدخلت لأجله وحدة القطاع بتاملوكة بدعم من الوحدة الثانوية بعين مخلوف والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بقالمة.



من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و أسباب هذا الحداث.