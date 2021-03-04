خلف حادث مرور بولاية المسلية، اليوم الخميس، 16 جريحا إثر اصطدام سيارة وحافلة لنقل المسافرين.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية المسيلة، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية لذات المصالح على الساعة السابعة صباحا و46 دقيقة، لأجل حادث مرور بحي أولاد سيدي محمود بلدية المسيلة، نجم عن اصطدام سيارة وحافلة صغيرة مما أدى إلى سقوط هذه الأخيرة في واد.

وأضاف بيان ذات الهيئة، أن الحادث خلف 16 جريحا تتراوح أعمارهم بين 6 و65 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المسيلة.