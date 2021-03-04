تعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" استئناف نشاطاتها المتعلقة بتنظيم صالونات ومعارض ابتداء من شهر مارس الجاري حيث ستشهد سنة 2021 تنظيم أزيد من 20 تظاهرة مع وضع بروتوكول صحي خاص بسبب جائحة "كوفيد-19".

وعقب تعليق أغلبية الصالونات والمعارض سنة 2020 بسبب الجائحة، قررت "سافكس" إعادة بعث نشاطاتها الاقتصادية ابتداء من شهر مارس، حسبما أفاد به برنامج التظاهرات لسنة 2021 .

وسيشهد شهر مارس الجاري تنظيم ثلاثة صالونات وهي صالون الكهرباء والطاقات المتجددة (من 8 إلى 11 مارس) والصالون الدولي للكتاب "سيلا" (من 11 إلى 20 مارس) وصالون المرأة (من 15 إلى 20 مارس).

أما فيما يخص شهر أفريل الذي سيتزامن مع شهر رمضان المعظم، تعتزم "سافكس" تنظيم معارض "خاصة بالشهر الفضيل" وهذا من 7 أفريل إلى 1 ماي، علاوة على تنظيم أيام أبواب مفتوحة حول مرض السرطان من 4 إلى 6 أفريل.

و خصوص شهر ماي، يضم برنامج "سافكس" تنظيم صالون حول الصيانة من 18 إلى 20 ماي وكذا الصالون الدولي للرقمنة والاتصال والتنقلية "سيكوم" (من 18 إلى 21 من نفس الشهر).

و في شهر جوان سيتم تنظيم تظاهرتين وهما الصالون الدولي للبناء والإنشاءات ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك" والصالون الدولي للفلاحة على أن يتم تحديد تاريخها لاحقا. كما تمت برمجة ثلاثة صالونات أخرى خلال شهر جويلية وهي صالون الصادرات واللوجيستي (من 6 إلى 8 جويلية) والصالون الدولي للصيدلة والصناعات الصيدلانية "سيفال" والصالون الإفريقي لألعاب الفيديو (من 7 إلى 11 جويلية).

أما النشاطات المرتقبة شهر سبتمبر فهي صالون الرياضة (لم يتم تحديد تاريخه بعد) و الصالون الدولي للأمن (من 14 إلى 16 سبتمبر) و الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات و التجهيزات و خدمات النقل في شمال إفريقيا "إكيب أوتو" (من 27 إلى 30 سبتمبر) و كذا الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه (من 13 الى 16 سبتمبر).

وفي شهر أكتوبر سيحتضن قصر المعارض الصالون المهني الدولي للصناعة بالجزائر والمعرض الدولي للكتاب حيث سيحدد تاريخها لاحقا وكذا المعرض الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات (من 11 إلى 14 أكتوبر).

وسينظم الصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو" والصالون الدولي للنقل واللوجستيك من 22 إلى 25 نوفمبر. وفي شهر ديسمبر ترتقب المؤسسة تنظيم الصالون الدولي للصحة والتجهيزات الطبية والمخبرية "ألجيريا هيلث" والصالون المهني للمجوهرات من 4 إلى 6 ديسمبر وكذا معرض الإنتاج الجزائري وصالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية "إكسبو فينونس" التي ستحدد تواريخ تنظيمها لاحقا.

للإشارة، بسبب أزمة كوفيد-19، أعدت "سافكس" بروتوكول صحي للعارضين ومقدمي الخدمات وكذا الزوار الذي يتوجهون إلى قصر المعارض الصنوبر البحري خلال فترة انعقاد التظاهرات.