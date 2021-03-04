توفي ثلاثة عمال اختناقا بالغازات السامة داخل بالوعة للصرف الصحي ببلدية فوغالة أثناء قيامهم بأشغال تجديد قناة الصرف عند مدخل هذه البلدة انطلاقا من مدينة طولقة.

وعلم أن الضحايا الثلاثة من مدينة بريكة وهم أخ المقاول وابن أخيه وعامل دخلوا هذه البالوعة ليلقوا حتفهم اختناقا بالغازات السامة.

وكشفت مصادرنا أن قناة الصرف عرفت في وقت سابق وفاة طفلة صغيرة في عمر الخمس سنوات، وأثارت احتجاج السكان حيث كانت تشكو الانسدادات والتسربات لكن أثناء الحادثة وقع انفجارها علما أنها بعمق 5 متر.