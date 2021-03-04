تلعب يومي الجمعة والسبت، الجولة السادسة عشرة من منافسات المحترف الأول والتي يتنقل فيها المتصدر وفاق سطيف إلى مدينة الزيبان تحسبا لمواجهة اتحاد بسكرة المتواجد في ظروف صعبة هذا الموسم والمطالب بالتدارك، أما اتحاد الجزائر فيسعى إلى تأكيد فوزه الأخير أمام نجم مقرة عند مواجهته لنادي بارادو بملعب الدار البيضاء.

أولمبي المدية ثالث الترتيب، معني بالتنقل إلى ملعب 1 نوفمبر من أجل ملاقاة شبيبة القبائل صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ويتحتم على نادي "لوام" تجديد العهد مع الانتصارات بعد هزيمته أمام "الباك" والتعادل ضد شباب قسنطينة، في مباراة يسعى فيها "الكناري" لمواصلة نتائجه الإيجابية.

إلى غرب الجزائر يستضيف سريع غليزان الجار إتحاد بلعباس بملعب الشلف، في لقاء خاص بالنسبة للمدربين بوعكاز وشريف الوزاني، وهما الباحثان عن تدعيم رصيدهما من النقاط لمواصلة المشوار بعيدا عن ضغط حسابات نهاية الموسم.

مباراة وداد تلمسان ضد نجم مقرة هي الأخرى لا تقل أهمية عن المواجهة التي قبلها ففريق " الوات" عاد مؤخرا بالنقاط الثلاث من عين مليلة فيما تكبد "النجم" خسارة قاسية أمام فريق "سوسطارة".

من جهتها، ستكون مولودية وهران التي سجلت 12 هدفا خلال مبارياتها الثلاث الأخيرة مرشحة على الورق للفوز خارج قواعدها أمام شبيبة سكيكدة الذي لم يجد معالمه بعد في المحترف الأول، على أمل ردة فعل إيجابية، من جانب فريق "روسيكادا" الطامح للابتعاد عن منطقة الخطر.

أما جمعية عين مليلة، المتراجعة في سلم الترتيب وبالإضافة إلى استقالة مجلس إدارتها بالكامل ومن بعده الطاقم الفني بقيادة المدرب يعيش بسبب الوضعية المالية الخانقة، فسيحاول رد الاعتبار أمام أولمبي الشلف المتواجد دون مدرب رئيسي بعد استقالة نذير لكناوي.

وفي لقاء آخر تسافر النصرية إلى الشرق لمواجهة شباب قسنطينة على أمل إضافة فوز آخر بعد الذي حققته أمام سريع غليزان بملعب 20 أوت، أما "الشباب" فيدرك جيدا أنه لا مجال للخطأ أو التهاون.

للتذكير، الجولة السادسة عشرة ستكون منقوصة من مباراتين تم تأجيلهما لموعد لاحق وهما أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر وشباب بلوزداد - شبيبة الساورة، بسبب مشاركة الشباب والمولودية يومي الجمعة والسبت في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.