قال المدير المركزي بمديرية البريد، أيوب حاج أحمد، إنه تم تسجيل أربعة ملايين عملية دفع عبر الأنترنت خلال سنة 2020.

وأوضح حاج أيوب، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أنه وخلال عام 2020 تم تسجيل قفزة نوعية في عدد العمليات والمبالغ التي تم تداولها في إطار الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن أربعة ملايين عملية دفع عبر الأنترنت خلال السنة المنقضية مقارنة بـ671 ألف عملية في عام 2017 ما يمثل زيادة تقدر بأكثر من 500 بالمائة.

كما تم إحصاء –يقول- أزيد من أربعة ملايير دينار تم تداولها عبر النظام ذاته (الدفع عبر الإنترنيت) مقارنة بمليار دينار في عام 2019 ما يمثل زيادة بأكثر من 300 بالمائة.

ويشدد المدير المركزي بمديرية البريد، أيوب حاج أحمد، أن من بين التحديات الكبرى للقطاع حاليا هي كيفية الوصول إلى تعميم نهائيات الدفع الإلكتروني لدى كل المتعاملين الاقتصاديين. وحول ممارسة بعض المواقع الإلكترونية لعمليات البيع بالأنترنت، اعتبر المتحدث أن ذلك لا يندرج ضمن التجارة الإلكترونية لأنه ليس هناك عملية دفع إلكتروني.