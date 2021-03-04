انطلقت بمحكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، جلسات المحاكمة في قضية العقيد "شعيب أولطاش" المتهم بجريمة قتل المدير العام الأسبق للأمن الوطني العقيد علي تونسي.

وكانت المحكمة قد أعلنت يوم 23 فيفري الماضي تأجيل المحاكمة بسبب مقاطعة المحامين لهذه الجلسة. وقد أمرت ذات المحكمة أيضا، بإحضار المدعو أنيس رحماني من المؤسسة العقابية للقليعة (تيبازة) كشاهد في هذه القضية.

ويتابع في هذه القضية المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب أولطاش بجناية القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني بتاريخ 25 فيفري 2010 بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة.

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أدانت شعيب أولطاش بتاريخ 27 فيفري 2017 بعقوبة الإعدام عن التهم المتابع فيها.