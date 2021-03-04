استرجعت الجمارك الجزائرية خلال سنة 2020 أزيد من 2900 حيوان محمي من مختلف الأنواع على مستوى الحدود، حسبما أكدته المديرة المكلفة بالحيوانات البرية والصيد بالمديرية العامة للغابات بوسكين وحيدة.

وخلال ندوة حول الحيوانات البرية والأنظمة البيئية نظمت بمحمية الصيد بزرالدة بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، أوضحت بوسكين وحيدة أنه "خلال السنة الفارطة، تمكنت مصالح الجمارك من حجز 2.953 حيوان منهم 2773 طائر حسون و45 ببغاء سنغالي و32 ببغاء غابوني و23 حجل غامبرا".

وفي هذا الصدد، أشارت ذات المسؤولة إلى وجود مشروع قانون قيد الإعداد سيسمح للجزائر بالتحكم الفعلي في دخول وخروج الأنواع الحيوانية والنباتية على مستوى حدودها وهذا في إطار تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.