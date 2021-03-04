نظم اليوم العشرات من المئات من المواطنين وقفة احتجاجية سلمية حاشدة أمام المجلس القضائي بورقلة للتضامن مع الناشط عامر قراش وكذا الإعلامي خميستي محمد بن السايح.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بإطلاق سراح عامر قراش الذي أدين من طرف محكمة الجنايات بحر الأسبوع الجاري بسبع سنوات سجنا نافذا عقب متابعته بتهم خطيرة، وهي الإدانة التي لقيت استنكارا شعبيا واسعا داخل الولاية وخارجها.

كما طالب المحتجون في نفس الوقفة، بالبراءة للإعلامي خميستي محمد بن السايح العامل بإذاعة الجزائر بمستغانم والمتابع هو الآخر بتهم ثقيلة وجهت له خلال الحراك الاجتماعي الذي عرفته ورقلة قبيل انطلاق الحراك الشعبي الوطني الذي أجهض العهدة الخامسة وأطاح برموز النظام السابق .