أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الخميس إلى الدورة الجنائية المقبلة للاستئناف في الأحكام الصادرة سنة 2015 في حق المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب.

وقد قرر رئيس الجلسة التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين بسبب غياب جل الأطراف المتهمين والشهود.

وكانت محكمة جنايات العاصمة قد أصدرت في ماي 2015، أحكاما تتراوح من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في حق 22 شخصا متورطا في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة.