تشهد الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم عدة لقاءات قوية، أبرزها "الداربي" العاصمي بين رائد القبة، صاحب المركز الثاني، ورائد مجموعة الوسط اتحاد الحراش، وقمة "المتيجة" بين وداد بوفاريك واتحاد البليدة.

وتتواجد التشكيلتان العاصميتان في فورمة عالية ما سيزيد من عزمهما على التنافس على المركز الأول مقارنة بفريقي "المتيجة" الباحثان عن الخروج من منطقة الخطر. في مجموعة الغرب، فإن اللقاء الأكثر تشويقا هو الذي سيجمع بين مستقبل واد سلي وصفاء خميس مليانة، وهما الفريقان اللذان لم يسقطان منذ البداية، علما أنهما حصدا سبع نقاط، وسيسعى كل فريق منهما إلى الحفاظ على سجله خاليا من أي خسارة من جهة والبقاء في صدارة الترتيب من جهة أخرى.

من جهته، ينتظر فريق جمعية وهران، المتصدر الثالث في مجموعة الغرب، "داربي" مثير مع مضيفه وجاره أولمبي أرزيو، لقاء يدخله الطرفان بأهداف متباينة، ففي الوقت الذي تطمح الجمعية إلى الفوز وانتظار تعادل المتصدرين الآخرين للإنفراد بكرسي الريادة، فإن الأولمبي يستهدف الفوز للابتعاد عن دوامة الخطر.

شرقا تتقارب أهداف المواجهات كسابقتها، حيث ستسجل هذه الجولة مباريات "نارية" تجمع بين أندية سبق لها وأن نشطت في بطولة "الكبار"، حيث سيلاقي دفاع تاجنانت اتحاد عنابة، وفيما يعنى مولودية العلمة بمواجهة جمعية الخروب، علاوة عن "الداربي" بين الجارين اتحاد خنشلة وضيفه المتصدر، اتحاد الشاوية، حوار كروي يريد من خلاله الاتحاد المحافظة على سلسلة الانتصارات المتوالية وهو نفس الحال بالنسبة للمستضيف الذي لن يفرط في النقاط الثلاث.

باقي المواجهات يستقبل من خلالها شبيبة بجاية على ملعب الوحدة المغاربية ضيفه اتحاد الأخضرية فيما يستقبل نجم بن عكنون مولودية بجاية، في حين ينزل وفاق المسيلة ضيفا على شباب بني ثور، أما الأملين الأربعاء وبوسعادة فيجمعهما لقاءا على ميدان ملعب مختار عبد اللطيف.