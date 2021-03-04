نطقت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الخميس، بالأحكام في حق أنصار مولودية الجزائر الموقوفين على خلفية اقتحامهم لمقر شركة سوناطراك يوم الفاتح فيفري الماضي.

وأصدرت المحكمة عقوبة عامين حبس نافذ في حق اثنين من المناصرين المتواجدين في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقهما.

كما أصدرت ذات المحكمة، حكما يقضي بعقوبة عام حبس غير نافذ في حق اثنين من المتهمين مع غرامة مالية قدرت بـ 100 الف دج .

وتم الحكم في حق 10 متهمين بعقوبة 6 أشهر حبس غير نافذ و50 ألف دج غرامة مالية نافذة، أما باقي المتهمين فتم إصدار حكم يقضي بالبراءة.