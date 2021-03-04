تم اختيار الثنائي يوسف عطال وأمين غويري كأحسن لاعبين خلال مواجهة نادي نيس ضد فريق أولمبيك نيم والتي عاد فيها الفوز لفريق الجنوب الفرنسي بنتيجة هدفين لواحد، وذلك لحساب الأسبوع 28 من منافسات الدوري الفرنسي.

وحصل غويري على نتيجة 32 % من المصّوتين فيما حل عطال ثانيا ونال 25% متقدما على زميله "توديبو" الحائز على 14%.

وقال مدرب نيس في تصريح نقله الموقع الرسمي للفريق بعد المواجهة :" عطال .. إنه يملك قدرة كبيرة على التجاوز في مواجهة فردية مع لاعب آخر".

وعاد يوسف عشية أمس إلى أجواء الملاعب عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وقت سابق.