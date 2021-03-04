عرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أعضاء الحكومة وفق بيان للوزارة الأولى.

وجاء في البيان "ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس 04 مارس 2021، اجتماعًا للحكومة، جرى بقصر الحكومة .. درس أعضاء الحكومة مشروعين (02) تمهيديين لأمرين، قدّمهما وزير العدل، حافظ الأختام، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية".

وأضاف البيان "في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـعدل، حافظ الأختام حول مشروع الأمر الـمتضمن القانون العضوي الـمتعلق بنظام الانتخابات".

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12 ـ 01 الـمؤرخ في 13 فبراير 2012، الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد الـمقاعد الـمطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

وسيتم عرض ودراسة مشروعي هذين النصين خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم –وفق نفس البيان-.