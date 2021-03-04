أوقفت الفرقة الجنائية لأمن سكيكدة، شخصا يبلغ من العمر 21 سنة واسترجعت سلاح، متمثل في سلاح ناري "بندقية صيد عيار 12 ملم" بدون رخصة.

المشتبه فيه، حسب الشرطة، تورط في قضية إخفاء أشياء مسروقة.

وقد تم القبض على المشتبه فيه بعد شكوى رفعها أحد الأشخاص إلى مصالح الشرطة، مفادها تعرضه للسرقة، حيث استولى المشتبه فيه على بندقية صيد.

وعلى إثر هذه الشكوى، فتح تحقيق في القضية، حيث تم تشخيص المشتبه فيه الذي تحصل على السلاح الناري من عند أحد المقربين من الضحية.

عناصر الشرطة ترصدت المشتبه فيه و قامت بالقبض عليه في الحي الذي يقيم فيه واسترجعت السلاح محل السرقة.

كما قامت بإنجز ملف قضائي ضده، بموجبه تم تقديمه اليوم الخميس أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.