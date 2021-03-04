آخر أرقام كوفيد-19 في الجزائر

أخبار الوطن
4 مارس 2021 () - س.أ
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تواصل الجزائر تسجيل استقرارا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد-19، حيث سجلت 168 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 162 في الحصيلة السابقة.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، مقابل 5 وفيات في الحصيلة السابقة، حسبما أفاد اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد و نحري الجائحة.

أما فيما يخص حالات التشافي من الفيروس فتم تسجيل 148 حالة، مقابل 147 في الحصيلة السابقة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 113.761 حالة.

أما فيما يخص عدد الوفيات بسبب الفيروس فقد بلغ 3002 حالة وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار أن عدد المرضى المتشافين من الفيروس فبلغ 78.815 حالة.

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كورونا

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