أعلن معهد باستور الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 حالات جديدة للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة.

و جاء في بيان للمعهد : "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروسSARS-CoV-2 "

و أضاف البيان "في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتغيرة المنتشرة حاليا في العالم، وبعد تأكيد بتاريخ 25 فيفري الماضي، حالتين حاملتين للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة، تم اليوم 04 مارس 2021 تأكيد ست حالات أخرى حاملة لنفس السلالة، على مستوى مخابر معهد باستور".

و تابع "ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليتين، تأكدت اصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين و قد تم عزلهم حاليا على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بالقطار والمؤسسة العمومية الإستشفائية بالرويبة. "