تم خلال الأسبوع الجاري بالمدينة الجديدة لبوعينان، شرق البليدة، الشروع في العمل بخطي نقل بعد أن قامت مديرية النقل الولائية بتوسيعهما تلبية لطلبات السكان المحليين، حسبما أفاد به مدير القطاع.

ويتعلق الأمر بخطي نقل بئر توتة - الشبلي نحو المدينة الجديدة لبوعينان وخط الصومعة - بوفاريك نحو هذه المدينة الجديدة وذلك بمعدل 8 حافلات بالنسبة للخط الأول و 10 حافلات للخط الثاني.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه يجري حاليا متابعة هذين الخطين، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد رفع عدد الحافلات إذا استدعت الوضعية ذلك في ظل الإرتفاع المتزايد للسكان بالمنطقة.

وأضاف ذات المتحدث أن هذه الخطوة تمت بناء على الطلبات العديدة لقاطني هذه الجهة بتوفير لهم النقل، مشيرا إلى أن هذين الخطين سيساهمان لا محالة في تمكينهم من الإلتحاق بمقرات عملهم سواء نحو الجزائر العاصمة أو البليدة.

كما تم مراعاة ضمن هذين الخطين ربطهما بكل من المحطتين البريتين للنقل بالسكك الحديدية لكل من بئر توتة وبوفاريك لتسهيل مواصلات المواطنين.

من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول عن الشروع قريبا في إعداد مخطط نقل خاص بالمدينة الجديدة لبوعينان يتماشى والتوسع السكاني الحاصل.

وأبرز في الصدد أنه سيتم إعداد هذا المخطط بالتنسيق مع مصالح الدائرة والبلدية وكذا مختلف الشركاء وذلك بالوقوف على النقائص المتواجدة وطلبات الساكنة المحلية في مجال النقل.