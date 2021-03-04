قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الإبقاء على مستوى انتاجها النفطي الحالي دون تغيير، وذلك إلى غاية نهاية أفريل، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وأوضح الوزير عرقاب خلال تصريح صحفي عقب الاجتماع الوزاري الـ14 للدول المنتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها الذي جرى بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن المشاركين اتفقوا على تمديد العمل بمستوى الانتاج المتفق عليه في جانفي الماضي والمحدد بـ7.2 مليون برميل يوميا.

وجرت أشغال الاجتماع الوزاري لدول "أوبك+" بعد انتهاء الاجتماع الـ27 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الخفض الانتاجي والذي انطلق أمس الاربعاء.

وبهذا الخصوص، كشف الوزير عرقاب أن معدل امتثال الدول بحصصها الانتاجية المحددة في اتفاق الخفض بلغ في يناير الماضي 105 بالمائة.