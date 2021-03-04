توفيت، هذا المساء، سيدة تبلغ من العمر 36 سنة بمستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة متأثرة بالحروق التي أصابتها بعد احتراق منزلها منذ أسبوعين ونقلها في نفس اليوم رفقة زوجها عبر مروحية للحماية المدنية من مستشفى الاغواط الى مستشفى الدويرة. .للإشارة، فإن حريق منزل بحي المحافير بمدينة الاغواط كان قد خلف إصابة 17 شخص برضوض وحروق وجروح بسبب حدة الانفجار والحريق من داخل المسكن، من بينهم حالتان تم نقلهما الى العاصمة، بينما تم التكفل محليا بباقي المصابين الذين غادروا المستشفى في نفس اليوم.