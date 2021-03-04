اصدر منذ قليل والي ولاية المدية قرارا بقضي بتجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية ثلاثة الدوائر نظرا لحالة الانسداد التي شهدها المجلس، الأمر الذي أدى إلى تعطل التنمية المحلية على مستوى هذه البلدية مما انعكس سلبا على المعيشة اليومية للمواطنين.



وتمثلت حالة الانسداد في عدم المصادقة على الميزانية الأولية، عدم تسوية الاعتمادات المالية، وعدم فتح اعتمادات مالية مخصصة للعملية التضامنية خلال شهر رمضان ، اضافة الى عدم المصادقة على الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المدارس الابتدائية، ناهيك عن تعطيل المشاريع و عدم المصادقة على المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل.



وحرصا منه على ضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطنين وديمومة المرفق العام و للتكفل الأحسن بانشغالات سكان البلدية، قرر والي الولاية باتخاذ سلطة حلوله محل رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤونها ، مع إلغاء جميع قرارات الديمومة لرئيس المجلس و نوابه و رؤساء اللجان و المندوب الخاص بالملحقة الإدارية.

طهاري عبدالكريم