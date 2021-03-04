أعلن رئيس الحكومة الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة الخميس تسليم تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب قبل جلسة ثقة مقررة الإثنين.



وقال مكتبه في بيان "التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي" سلمّ الدبيبة تشكيلة الحكومة إلى "هيئة رئاسة مجلس النواب". ولم يذكر البيان أي أسماء مقترحة.



ومن المقرّر عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الإثنين في سرت الواقعة بين طرابلس (غرب) وبرقة (شرق)، وهما المنطقتان اللتان تتنازعان السلطة في ليبيا على خلفية تدخلات أجنبية.