ضبطت وزارة الصناعة الصيدلانية, ضمن مقرر وزاري, قائمة البلدان المقارنة على المستوى الاقليمي و الدولي و هذا في اطار اجراء تحديد اسعار الادوية على المستوى الوطني.



و في مذكرة موجهة للمتعاملين في المجال الصيدلاني, اكدت الوزارة انه في اطار تنفيذ احكام المادة 5 من القرار المؤرخ يوم 26 ديسمبر 2020 و المحدد لإجراءات تحديد اسعار الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية, تم ضبط قائمة الدول المقارنة على المستوى الاقليمي و الدولي من خلال مقرر وزاري.



و على المستوى الاقليمي, قامت الوزارة بتحديد تونس و المغرب كدول مقارنة. اما على المستوى الدولي, ضمت القائمة كل من الاردن و تركيا و المملكة العربية السعودية و اليونان و فرنسا و بلجيكا و المملكة المتحدة و اسبانيا و البلد الذي يعتبر مصدر الدواء.



و تنص المادة 5 المتعلقة بإجراء تحديد اسعار الادوية ان اقتراح سعر الدواء تتم دراسته وفقا لعدة معايير و هي نسبة الادماج و المقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الوطني و كذا المقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الاقليمي و الدولي بالإضافة الى حجم المبيعات المنتظرة في الجزائر.



كما يجب عليها كذلك, حسب نفس المصدر, الرجوع الى الدراسات الاقتصادية و/أو الصيدلانية و الاقتصادية و حجم المبيعات المحققة في الجزائر في حال تجديد قرار التسجيل و كذا حجم المبيعات المحقق في البلدان المقارنة.



كما اشار المصدر الى ان ضبط قائمة البلدان المقارنة على المستوى الاقليمي والدولي محدد بمقرر للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.



و يتم تطبيق اجراء تحديد سعر الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية على أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع و أسعار تسليم الشحنة على متن السفينة (فوب) بالنسبة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل و للتجديد لمدة خمس سنوات و خلال كل تغيرات اسعار (زيادة او انخفاض) من طرف اللجنة, يضيف المصدر.



و حسب نفس الوثيقة, يستند اجراء تحديد أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع الى نسبة الادماج.