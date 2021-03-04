أكد مدير المصالح الفلاحية بباتنة سمير حمزة مساء اليوم الخميس اكتشاف بحر الأسبوع الجاري بؤرتين لإنفلوانزا الطيور بهذه الولاية.



و أوضح نفس المسؤول، بأن البؤرة الأولى قد تم اكتشافها ببلدية سريانة تخص حوالي 400 دجاجة للزينة والثانية ببلدية وادي الطاقة لطيور برية مهاجرة عثر على بعضها نافقة.



و قد أخذت المصالح المختصة عينات من البؤرتين إلى مخبر مختص بالجزائر العاصمة الذي أكد أن هذه الطيور مصابة بإنفلونزا الطيور حيث جاءت التحاليل "إيجابية"، حسب ما ذكره نفس المصدر.



وأفاد مدير المصالح الفلاحية بأن اجتماعا طارئا سيعقد صباح يوم غد الجمعة بمقر ولاية باتنة مع الأطراف المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي تفرضها هذه الوضعية.