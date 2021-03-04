

ارتفعت أسعار النفط مساء اليوم الخميس بأكثر من خمسة في المئة، بعدما اتفقت "أوبك+" اليوم على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في شهر أفريل القادم.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.06 دولار أو 4.8 في المئة إلى 67.13 دولارًا للبرميل.



كما ارتفع خام غرب تكساس بنحو 3 دولارات أو 4.7 في المئة إلى 64.17 دولارا، بعد أن صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ جانفي 2020 عند 64.51 دولارا.



وقال مصدران في "أوبك+" لرويترز إن المجموعة اتفقت اليوم على إبقاء مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في شهر أفريل القادم.



وأضاف المصدران أنه تقرر السماح لروسيا وقازاخستان بزيادات إنتاجية متواضعة في إطار الاتفاق.