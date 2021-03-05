واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع بعد أن اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أفريل المقبل، قائلة إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا ما زال هشا.

وبحلول الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.07% إلى 64.51 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات أمس عند 63.83 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 67.61 دولار للبرميل، وكان خام "برنت" قد أغلق عند 66.74 دولار للبرميل، مسجلا مستوى قياسيا منذ جانفي 2020. وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت أمس الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أفريل المقبل، في خطوة تهدف لدعم أسواق النفط.