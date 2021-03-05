أشارت سامية حمادي مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، إلى أن هناك حالات غش في تحاليل الـ"PRC" من طرف بعض الراغبين في دخول الجزائر.

وحذرت الدكتورة حمادي في حديثها عبر إذاعة سطيف الجهوية، الجزائريين من التراخي، قد نعود إلى ما كنا عليه سابقا و أكثر إذا استمر التهاون، لأن سرعة انتشار السلالة الجديدة مخيفة وسنطبق على المصابين نفس الإجراءات الاحترازية.

وأضافت ممثلة وزارة الصحة، أن الإصابات بالسلالات الجديدة يعلنها معهد باستور، داعية إلى تجنب الإشاعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.