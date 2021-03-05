أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة عن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية كانت برحلة داخلية بين الأهواز ومدينة مشهد وإجبارها على الهبوط في إحدى دول الخليج وتم اعتقال المنفذ.

وجاء في بيان للحرس الثوري نشره اليوم الجمعة: "تم إحباط محاولة خطف طائرة ركاب كانت في رحلة من مدينة الأهواز إلى مدينة مشهد ليل أمس".

وأوضح البيان أن "المعلومات الأولية تفيد أن الخاطفين كانوا يعتزمون التوجه والهبوط في مطار أحدى دول الخليج"، وأنه " تم اعتقال الشخص المنفذ للعملية وتنفيذ هبوط اضطراري للطائرة في مدينة أصفهان".