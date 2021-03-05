تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم فتاتين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود فتاتين تحوزان على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وهما بصدد ترويجها في أوساط الشباب، حيث تم توقيفهما وحجز 2040 قرص مهلوس.

وبعد إذن تمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان إلى إحدى الولايات الجنوبية، تم توقيف شخص أخر متورط في القضية.