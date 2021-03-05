كذبت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض الأوساط الإلكترونية، بشأن توقيت صلاة التراويح، نسبت للوزير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، أنه لم يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ولا الوزارة أي تصريح بشأن توقيت صلاة التراويح، وما نسب للوزير من تصريح تداولته بعض الأوساط الإلكترونية، إنما هو محض كذب وافتراء.

وقال البيان إن مسألة صلاة التراويح هي قيد الدراسة ضمن برتوكول صحي يشمل برنامج شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمتابعة الوباء.