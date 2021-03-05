خرج متظاهرون اليوم، في مسيرات متجددة للحراك الشعبي بالعاصمة بعد استئنافه الأسبوع الماضي.

وقد عاش محيط مسجد الرحمة بالعاصمة أجواء مشابهة لتلك السائدة قبل تعليق الحراك بسبب جائحة كورونا، ففور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة اتجه المشاركون في المسيرة صوب شارع ديدوش مراد غير أن مصالح الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه.

وعلى غرار العاصمة تشهد حاليا عدة ولايات تنظيم مسيرات تطالب بالتغيير الحذري، مثل قسنطينة، أم البواقي، تيزي وزو، بجاية.

وهران

بجاية

الصورة: صفحة بجاية كن المراقب

سطيف

تيزي وزو

حشود من المواطنات والمواطنين خرجوا إلى الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، لتجديد مطالب الحراك رافعين شعاراتهم المعهودة ورافعين الرايات الوطني والراية الأمازيغية.

من بين الشعارات الجديدة التي رفعها المشاركون في مسيرة الجمعة الـ 107 "ما تخوفوناش بالجنسية أحنا ربتنا الوطنية ".

عنابة