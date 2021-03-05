أنقذت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، 05 بحارة كانوا على متن مركب صيد تعرض لحريق قبل أن يغرق بعرض البحر شمال شرق رأس الحمراء بعنابة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه "في إطار المهام والجهود الإنسانية، التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي، وإثر تلقي نداء استغاثة من قبل مجموعة من الصيادين (05 بحارة) كانوا على متن مركب صيد تعرض لحريق قبل أن يغرق بعرض البحر شمال شرق رأس الحمراء بعنابة، تدخلت على وجه السرعة وبكل فعالية، يوم أمس 04 مارس 2021، وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بعنابة لإنقاذ البحارة الخمسة على مستوى تلك المنطقة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل إجلاءهم إلى المؤسسة الإستشفائية الجامعية ابن رشد.