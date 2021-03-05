سلطت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عقوبة خمس مقابلات منها واحدة غير نافذة، على الدولي الجزائري، وحارس مرمى نادي أف.سي ميتز الفرنسي، أليكسندر أوكيدجة، الذي طرد في المقابلة التي جمعت فريقه يوم الأربعاء بنادي اونجيه لحساب البطولة الفرنسية، بسبب مشادة عنيفة مع لاعب من الفريق المنافس.

وفي هذه المقابلة التي تدخل في إطار الجولة الـ28 من عمر البطولة الفرنسية (القيم الأول)، دخل أوكيدجة في مشادة عنيفة بالأيدي مع الإيفواري سليمان دومبيا، الأمر الذي كلفه الطرد من هذه المقابلات التي انهزم فيها فريقه بـ(1-0) .

وجراء هذه العقوبة، سيغيب أوكيدجة (32 سنة)، عن مقابلات فريقه لغاية الأسبوع (9-11) أفريل المقبل، لما أنّ هذه العقوبة تشمل أيضا مقابلات كاس فرنسا، ما يعني أنّ الحارس الجزائري سيغيب كذلك عن مقابلة الدور الـ16 عشر التي تجمع فريقه بنادي ستراسبورغ المبرمج ليوم السبت المقبل.

وفي تعليقه عن تصرف أوكيدجة، قال مدرب نادي ميتز فريديريك أونتونيتي:"حدة القلق لدى اللاعب تتزايد أحيانا لأنه يريد تقديم الأحسن لفريقه، وأوكيدجة لديه كم كبير من المشاعر التي تتحول إلى انفعالات يتعين عليه التحكم فيها لتجنب مثل هاته التصرفات".

ويحتل نادي اف. سي ميتز الذي يلعب له كذلك الجزائري الآخر فريد بولايا، المركز السادس في ترتيب البطولة الفرنسية برصيد 41 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مقعد في المنافسة الأوروبية.