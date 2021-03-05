قرر المغرب، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر ومصر، وذلك بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وقال المكتب الوطني للمطارات في المغرب إن القرار سيظل مطبقا إلى غاية 21 من مارس الجاري، مشيرا إلى أن توقيف الرحلات يهم أيضا المسافرين القادمين من الجزائر ومصر.

وكان المغرب قد قرر تعليق الرحلات الجوية بشكل مؤقت مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداء من ليلة الاثنين الماضي، من أجل احتواء انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة.

وأعلن المغرب يوم 18 جانفي الماضي عن أوّل إصابة بالسلالات المتحورة من كورونا، ويصل عدد حالات الإصابة بهذه السلالات في المغرب إلى 24 حالة، حسب آخر رقم من وزارة الصحة.